Природа приспосабливается к глобальному потеплению, при поднятии уровня воды, кусочки суши сами наращивают свой гребень, дополнительно поднимаясь над морем.

Учёные из Университета Плимута исследовали Мальдивские коралловые острова из группы риска. Наука полагала, при поднятии воды в океане, кусочки суши должны исчезнуть под водой.

Этого не происходит. Климатологи пришли к выводу, коралловые острова адаптируются и выживут при повышении уровня океанических вод. Эксперты опасались, что наводнения поглотят ряд коралловых островов, на вершинах которых песок или гравий. Однако, острова не тонут. Чтобы понять причину, учёные использовали компьютерное моделирование и физические эксперименты на островах. Рифовые острова для некоторых государств единственная пригодная для жизни суша.

Исследование показало, острова из гравийного материала эволюционируют, когда сталкиваются с пересекающими волнами. Отложения с прибрежной зоны переносятся на гребень. Таким образом, остров продолжает возвышаться над океаном, даже при повышении его уровня. Это подтвердил эксперимент, который учёные провели с моделью острова Фатато на Мальдивах. Климатологи уверены, что адаптация островов к изменениям климата обеспечит населению продолжительное будущее.

Уровень воды в море поднимается, но это не погубит кусочки суши в океане, они поднимаются вместе с ним.

Природа вновь показала способность продолжать свою эволюцию даже при неблагоприятных условиях. Человечеству следует не мешать ей в этом.