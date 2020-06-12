Учёные заподозрили, что у человека и морского огурца был общий предок

На это указывает выявленный у морского животного белок, отвечающий за работу важнейших функций организма.

Российское издательство «Популярная Механика» опубликовало интересное исследование, косвенно доказывающее, что у человека и морского огурца был общий предок. К сожалению, «ПМ» не указывает, какой именно исследовательский центр проводил исследования, называется лишь один из руководителей проекта – Тяньмин Ван.

Исследование проводились в рамках изучения белка кисспептина. Данный белок выполняет одну из важнейших функций в человеческом организме – помогает контролировать гормоны вырабатываемые гипофизом и гипоталамусом. А значит, непосредственно влияет на иммунную и репродуктивную функции организма.

Ученые заподозрили, что появился данный белок впервые не у позвоночных, как считалось ранее, а еще у простейших существ. Для этого была изучена гормональная регуляция жизнедеятельности морского огурца. Обнаружилось, что в организме представителя вида трепангов также присутствует белок, аналогичный человеческому кисспептину.

Опыты с введением белка из организма морского огурца млекопитающим показал реакцию, идентичную реакции на кисспептин. Белок заставил клетки организма высвобождать кальций. А серия экспериментов с блокированием и активированием белка в теле животного-носителя показала, что он напрямую влияет на способность размножения морского огурца.

На основании полученных данных ученые сделали вывод, что эволюция системы кисспептина предшествовала эволюции спинного мозга. А значит, могла быть получена млекопитающими от общего с беспозвоночными предка.