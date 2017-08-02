Ученые США научились распознавать COVID-19 за полчаса

Принцип теста похож на тот, который использовали для обнаружения Эболы и вируса Зика.

Ученые из американского города Мичиган под руководством Лауры Лэмб из системы здравоохранения Beaumont Health нашли способ распознать COVID-19 за полчаса, и научились его применять. Исследователи узнают, является ли организм носителем вируса, с помощью анализа образцов крови, мочи или слюны.

В основу нового способа диагностики лег метод изотермической амплификации с помощью обратной транскрипционной петли или RT-LAMP, который, по словам ученых, оказался дешевле метода полимеразной цепной реакции, с помощью которого китайский вирус диагностируют сегодня. RT-LAMP уже оказался эффективным при выявлении вируса Зика и Эболы.

Эксперты тестировали смоделированные образцы пациентов двух видов: одни были безвредными, а другие — зараженные вирусом Sars-CoV-2. Проверялись образцы двумя методами — RT-LAMP и ПЦР. И первый метод выявил зараженные образцы спустя 30-45 минут. У этого способа есть и недостатки. Из 20 образцов с вирусом он обнаружил 19. Вместе с тем, в 20 безвредных образцах RT-LAMP ложно показал два «зараженных». Однако эти ошибки могли быть вызваны реакцией на другие вирусы или нарушением стерильности во время эксперимента.