В 2022 году Россия получит робота, способного напечатать двухэтажный дом за неделю

Работы по созданию машины ведет университет Иннополиса.

Возможность напечатать двухэтажный дом, общей площадью 450 (15м х 15м) квадратных метров, без участия рабочих, и всего за одну неделю, кажется пока фантастикой. Но в 2022 году Россия получит робота, способного сделать фантастику реальностью. Разрабатываемое в университете Иннополиса устройство представляет собой строительный 3D-принтер нового поколения.

На сегодняшний день главная проблема всех мировых аналогов — ограниченность площади использования робота длиною его стрелы. Инновационная тросовая система, предложенная российскими разработчиками, позволит в значительной степени уйти от этой проблемы. Больше не нужно будет перемещать машину с места на место в процессе строительства здания. А значит, расходы на обслуживание робота сократятся в разы.

Конструкция 3D-принтера подразумевает предварительную установку специальных вышек, между которыми будет натянута система тросов и лебедок. С помощью них по рассчитанным компьютером координатам будет перемещаться емкость со строительной смесью. Весь процесс контролируется дистанционно.

Как рассказал один из руководителей проекта, Александр Малолетов, на данном этапе разработок тестируются различные строительные смеси. Для выбора оптимального состава еще предстоит определить вязкость строительного материала и возможную ширину его нанесения.