Учёные из США: Рыбий жир способен лечить клиническую депрессию

Легкодоступный натуральный продукт воздействует на вспомогательные клетки нервной ткани как антидепрессант, выяснили исследователи.

Важное открытие сделали учёные из Иллинойского университета в Чикаго. Во время экспериментов со стволовыми клетками они установили, что рыбий жир способен оказывать антидепрессивный эффект. При этом воздействует добавка не на нейроны, как все медикаментозные антидепрессанты. Исследование опубликовал научный журнал Molecular Psychiatry.

Для изучения необычного свойства рыбьего жира исследователям во главе с биологом Марком Расеником пришлось смоделировать депрессивное расстройство с помощью стволовых клеток, которые взяли у взрослых пациентов с диагностированным заболеванием. В ходе эксперимента на клетки воздействовали широко известной добавкой.

Результат оказался весьма интересным. Рыбий жир сработал как любой другой антидепрессант, однако воздействовал на совершенно другую структуру — вспомогательные клетки нервной ткани (нейроглию).

Таким образом учёные из США доказали, что такой легкодоступный натуральный продукт можно использовать для лечения пациентов с клинической депрессией. Теперь требуется провести дополнительные исследования и выяснить, какую роль нейроглия играет в терапии этого расстройства.