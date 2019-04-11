Ученые назвали лучшие средства для увеличения мощности мозга

В список средств вошли рыбий жир и витамины группы B.

Ученые из Великобритании назвали лучшие средства для увеличения мощности мозга. Среди них оказались рыбий жир и витамины группы BСпециалисты говорят, что данные средства помогают увеличить приток крови в мозг, что улучшает его работу, в том числе и память. Когда главный орган здоров, то он способен намного лучше справляться со стрессом и регулярно общаться. Первым в списке средств стоит рыбий жир, так как в нем содержится докозагексаеновая и эйкозапентаевая кислоты. Данные вещества позволяют увеличить когнитивные способности. Также хорошими средствами в данном вопросе являются витамины группы B, что подтвердило исследование с участием людей старше 70 лет. На протяжение двух лет им рекомендовали принимать B12. До эксперимента участники страдали от ухудшения познавательных способностей.

Результат исследования показал, что прием таких витаминов значительно замедлил данный процесс. Помимо этого, для увеличения мощности мозга можно использовать витамин D, который провоцирует появлению новых клеток мозга и стимулирует удаление амилоида. Это происходит до того, как развивается болезнь Альцгеймера. Если данного витамина мало, то скорость потери памяти увеличивается, а также возрастает риск развития деменции.