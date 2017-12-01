Группа учёных назвала элемент, улучшающий самочувствие пожилых людей

Нутрицевтики, по мнению исследователей, позволяют продлить жизнь, что важно в преклонном возрасте.

Нутрицевтики по своей природе представляют биологически активные добавки, которые вводят в ежедневный рацион. Они помогают насыщать организм необходимыми питательными веществами, химическими элементами, при этом, не переедая и контролируя свой вес. Международная группа учёных назвала именно этот элемент в качестве вещества, улучшающего самочувствие пожилых людей. Их выводы были опубликованы в Current Nutraceuticals.

Изучением нутрицевтиков занимались специалисты из Научно-исследовательского института им. Мигаль-Галилеи (Израиль), Люблянского университета (Словения) и Белградского университета (Сербия). Они выяснили, что для продления жизни нужно ограничить потребляемые калории, не доводя организм до хронического голода. В этом помогают нутрицевтики, имитирующие дефицит калорийности. При этом без недостатка питательных элементов.

Считается, что долголетие зависит от сигналов инсулиноподобного фактора роста 1. Нутрицевтики на них воздействуют, благодаря чему учёные сделали вывод о прямой зависимости этих веществ и срока жизни человека.



