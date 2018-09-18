Учёные США: ВИЧ могут распространять клетки мозга

Выяснилось, что организм сам способствует развитию вируса иммунодефицита человека.

Лечение ВИЧ-инфекции и её распространение по организму до сих пор на стадии изучения. В новом исследовании учёных из США оказалось, что сами клетки мозга могут распространять вирус. Об этом сообщили специалисты из Медицинского центра Университета Раша (Чикаго), которые работали благодаря финансированию Национальных институтов здравоохранения. Результаты исследования опубликовало издание PLOS Pathogens.

Вирус иммунодефицита поражает CD4-позитивные (CD4 +) Т- клетки, необходимые для иммунной защиты. Выяснилось, что они попадают в мозг, а затем распространяются по другим периферийным системам органов, что приводит к полному заражению организма. Особенно страдает селезёнка и лимфатическая система.

Напомним, вирус иммунодефицита человека вызывает медленно прогрессирующее заболевание – ВИЧ-инфекцию. «Под удар» попадает иммунная система. Она настолько ослабевает, что организм больше неспособен защищать себя от других инфекций и опухолей. Заразиться можно несколькими способами: через грудное молоко или другие секреты, кровь, повреждённые слизистые оболочки, а также во время полового акта.



