NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости

Снимок сделан ровером Curiosity в 2014 году, агентство обнародовало фото лишь сейчас.

Специалисты NASA распространили изображение на которых снят предмет похожий на бедренную кость человека, обнаруженной марсоходом на Красной планете среди обломков камней. Фотография дала повод предполагать, что на Марсе присутствовали люди, но американцы это скрывали. Учёные агентства заверяют, что изображение на снимке только кажется человеческой костью, но, на самом деле — часть образования скалистой породы, хотя, внешнее сходство налицо.

Представители NASA дали короткие комментарии, форма образовалась под воздействием воды, ветра или эррозии. Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах. Curiosity не может их заснять, найти микробов возможно при лабораторных исследованиях образцов почвы. Учёные агентства уверены, что люди видят шаблонные изображения в конфигурациях. Сук дерева видится фигурой человека, тень на стене — изображением лица и так далее. Это же произошло и с марсианским камнем, создавшим иллюзию человеческой кости. Наука называет такое явление пареидолией, которую создаёт часть мозга, отвечающая за поступление визуальной информации.

Эксперты NASA напомнили историю с обнаруженным в 1976 году на Марсе изображением человеческого лица. Снимки со спутника не имели чёткости. Позднее учёные применили высокое разрешение и установили, что это горная выветренная порода.

В то же время, людей продолжает волновать вопрос, есть ли жизнь на Марсе и была ли она там. Красная планета — объект будущей колонизации космоса.