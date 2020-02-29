Стероидное средство, по мнению учёных, может помочь в разработке терапии против COVID-19.

Оксфордские учёные нашли свойства против коронавируса у дексаметазона. Это распространённое стероидное средство, которое, как оказалось, может быть эффективно против нового вируса. Прогнозы учёных оптимистичны – лекарство может снизить порог смертности приблизительно на 30%. Об этом сообщил английский информационный ресурс BBC.

Дексаметазон как лекарство стали использовать ещё в середине прошлого века. Его применяли преимущественно для лечения астмы, аллергических реакций или отёка головного мозга. Также его прописывали при иммунодефиците для устранения последствий ослабленной иммунной системы. Например, есть понятие «цитокиновый шторм», при котором антитела разрушают здоровые клетки организма, идентифицируя их в качестве «больных», враждебных.

Так, исследователи провели эксперимент и выяснили, что дексаметазон сокращает риск летального исхода с 40% до 28% для пациентов, подключённых к препарату ИВЛ. А также уменьшает риск смертности с 25% до 20% для пациентов, для которых необходимо дополнительное обеспечение кислородом. Препарат относится к недорогим лекарственным средствам.

Учёные предупреждают, что нельзя покупать лекарства для самолечения.



