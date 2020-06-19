Учёные Швейцарии вырастили в пробирке мини-мозг неадертальца

Генетики в условиях лаборатории воссоздали ДНК древнейших прародителей человека.

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Предположения, что первые люди скрещивались с неадертальцами, появились в 2010 году. Учёные из Швейцарии, работающие в Институте молекулярной офтальмологии Базеля, смогли вырастить в пробирке мини-мозг с содержанием ДНК неадертальца.

Этот метод предложил Сванте Паябо. ДНК неадертальцев исследователи выделили из их останков и определили геномы. Следующей этап — выращивание мозговой ткани в условиях лаборатории.

Группой учёных руководил Грейсон Кэмп. Он сообщил, что исследование генома неадертальцев было главной задачей для понимания различий в когнитивных различиях древнего прародителя с людьми. Для анализа потребовались стволовые клетки наших предков. Для сравнения эксперты использовали клеточные ткани шимпанзе. Это — ещё один момент эксперимента, позволяющий понять эволюцию от мозга обезьяны к человеческому. Также в исследовании использовали стволовые клетки людей, взятые из биобанка. Особенность — все они с вероятностью присутствия генов неадертальцев. Информация швейцарских генетиков гласит, что лишь 200 людей имеют 20% подобных генов.

Следующий этап работы команды — выращивание из клеток органоидов мозга. Органоиды — трёхмерные шарики с диаметром в несколько миллиметров. Они имитируют зачаточное состояние органов. Результаты исследования следующие — древний человек отличался от предшественников юрского периода по уровню развития мозга. Перед учеными встали две задачи. Первая — понять, почему произошла эволюция мозговой ткани. Вторая — воспользоваться полученным опытом и воссоздать иные части тела наших предков.

Наука не понимает эволюцию человека и откуда он взялся на Земле. Любое открытие в этом направлении — шаг к пониманию самих себя.