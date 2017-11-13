Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера

Науке не были известны обитавшие там динозавры, размер которых позволял осуществить такую кладку.

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Артефакт нашли чилийские учёные, которые работали на шестом континенте в 2011 году. «Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.

Учёные применили современные технологии для химического и молекулярного анализа находки, чтобы разгадать её секрет. Результаты обнародовало издание Nature.

До 2018 года эксперты не могли идентифицировать артефакт. Палеонтологи предположили, что это — яйцо динозавра. Гипотезу не считали очевидной, но решили проверить.

Анализ продемонстрировал, это яйцо со слоистой структурой, похожей на мягкую мембрану, с тонким твёрдым внешним слоем. Скорлупу яйца изначально покрывала живая ткань.

Открытие поставило учёных в тупик. Наука не знает динозавров, обитавших в Антарктиде, размер которых был бы достаточно большим для яйца таких размеров.

Предположение — это мозазавр. Древняя рептилия обитала в море. Внешностью и размерами похожа на зубатого кита. Ранее наука считала, что яйца такого размера вынашивала только доисторическая птица-слон, которая обитала на Мадагаскаре.

Исследователь Лукал Лежандр уверен, открытие поможет поменять представление о динозаврах, которые населяли Землю.

Наука продолжила открывать тайны древних обитателей нашей планеты.