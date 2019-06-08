В США планируют отправлять туристов на границу с открытым космосом

Попасть в стратосферу можно будет в комфортных капсулах от Space Perspective с хорошим обзором, баром и доступом к Wi-Fi.

Космический туризм представляет большой интерес в последние годы. Одна из компаний в США планирует сделать полёты в стратосферу комфортными и зрелищными, как сообщает The Verge.

Отправлять людей на границу с открытым космосом Space Perspective намерена на космических кораблях Neptune, представляющих собой герметичные капсулы в форме гигантского воздушного шара. Основатели компании Джейн Пойнтер и Табер МакКаллум настаивают на том, что туристические полёты должны проходить совсем не так, как в обычных ракетах.

Корабль будет подниматься в космос с помощью аэростатной системы. Внутри Neptune будет оборудован баром и туалетом. Помимо это, сообщается, что у пассажиров будет доступ к Wi-Fi и хороший обзор космического пространства благодаря широким окнам капсулы.

Места в одном таком «воздушном шаре» хватит для 8 пассажиров и 1 пилота, а общая длительность полёта составит 6 часов, 2 из которых туристы смогут провести на границе с открытым космосом, любуясь открывающимся видом на Землю.

Космический корабль «Neptune». Источник: YouTube-канал GeekWire

Испытания корабля должны начаться в 2021 году. А уже к 2024 году основатели компании намерены запустить регулярные полёты в стратосферу. Предварительно, стоимость билета может составить $125 тыс., как пишет портал GeekWire.