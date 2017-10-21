Space X перенесла туристический полет к Луне на 2019 год

Джеймс Глисон, представитель компании Space X, заявил о переносе старта корабля с космическими туристами, которые должны облететь вокруг Луны, на середину 2019 года. Такую информацию выдала американская Wall Street Journal. Причины этого переноса не называются.

Однако известно, что вместо 28 запланированных на 2018 год запусков своих ракет класса Falcon будет выполнено на 40% меньше стартов. В Space X говорят, что такие изменения в графике отражают спад конъюктуры на запуск новых крупных коммерческих спутников.

При этом Глисон якобы заявил, что планы компании относительно космического туризма остаются неизменными, поскольку интерес к ним не ослабевает. В конце этого года двое космических туристов должны были облететь Луну и вернуться домой с помощью автоматической капсулы Dragon, которую должен был вывести на орбиту Falcon. Будущие космонавты якобы начали предполетную тренировку и проходили медицинские тесты. Кто именно полетит к Луне, не разглашалось. Теперь старт переносится на середину следующего года по неизвестным причинам.

Ранее то же издание публиковало информацию о том, что NASA отложило на весну 2019 года полеты космических аппаратов, разработанных Space X совместно с Boeing. Причиной этого был назван повышенный риск аварий и ЧП во время полетов этих кораблей. Пока что для полетов к МКС и доставки туда грузов американцы пользуются другим детищем Маска - ракетой Dragon.