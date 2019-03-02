Вирусологи сдвинули возникновение кори на 1400 лет в прошлое

Исследователи Института Роберта Коха методом молекулярных часов подготовили филогенетическое древо возбудителя заболевания.

Ученые из Института Роберта Коха выяснили, что корь возникла на 1400 лет раньше, чем считалось до текущего момента. Исследователи заявили, что эта болезнь сопровождает человека уже 2,5 тысячелетия и возникла в конце IX века до нашей эры. Вирусологи изучили образец кори, который извлекли из легких ребенка, погибшего в 1912 году. Препарат все это время хранился в музее. Также эксперты проанализировали образцы легких коревых больных, живших с 1870 по 1930 год.

В общей сложности вирусологи исследовали базу данных из 51 вирусного генома, в том числе вирус чумы крупного рогатого скота. Команда ученых под предводительством Себастьяна Кальвиньяка-Спенсера выяснила, что эволюционные преобразования этих организмов разошлись в VI веке до Рождества Христова, что сдвинуло дату возникновения кори на 1400 лет в прошлое.

Вирус кори, по мнению экспертов, достигал масштабов эпидемии только после появления больших поселений, которые могли уже называться городами. Корь укреплялась в социуме, когда население этих городов достигало 250 тысяч жителей. Такие населенные пункты появились во второй половине I тысячелетия до нашей эры, что подтверждается новой молекулярной датировкой. Раньше коревая инфекция поражала отдельных людей, которые вылечивались или умирали, не успевая передать вирус следующему носителю.