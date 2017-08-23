Спутник НАСА заметил огромное облако пыли над Атлантикой

Учёные опасаются, что в пылевом вихре будут опасные для человека патогенные микроорганизмы.

Огромное облако пыли над Атлантикой заметил спутник НАСА 13 июня. С тех пор устройство наблюдает за явлением, а учёные смогли сделать вывод, что движется оно по направлению к северной части Атлантического океана из Сахары. Его размеры составляют 3 тысячи км. Сейчас облако достигло Малых Антильских островов, и, возможно, в скором времени покроет Северную Америку.

Подобное явление для исследователей не в новинку – ежегодно через Атлантический океан ветром приносит песок, из-за чего пляжи Карибских островов постоянно увеличиваются. Одно из недавних исследований, проведённых Пенсильванским университетом (США) и Университетом Шейха Анта Диопа (Сенегал, Африка) показало, что эта пыль не так безопасна, как может показаться.

В образцах пыли учёные нашли несколько патогенных бактерий, которые могут легко попасть в органы дыхания человека и вызвать различные заболевания. Учёные опасаются, что потенциально заражённая бактериями пыль может попасть на острова Карибского моря, США, Бразилию и даже европейский континент. Так называемый «пылевой сезон» не сулит ничего благоприятного – в этот период времени в разных странах отмечают повышение числа заболевших астмой, бронхитами и ОРВИ.



