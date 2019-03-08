Создана 3D-карта глубинных процессов Земли

Учёные собираются исследовать то, что находится у людей под ногами.

Учёные-геофизики из Техасского Университета (США) создали 3D-карту глубинных процессов Земли. Главная цель разработки – изучить более детально сейсмические процессы, происходящие в глубоких слоях нашей планеты. Трёхмерное изображение было получено путём исследования подземных толчков и работы вычислительной техники.

Сейчас у исследователей есть достоверная и максимально точная карта мантийных потоков под Центральной Америкой и островами Карибского моря. Выглядит это как трёхмерное изображение.

Что такое мантийные потоки? Между ядром Земли и земной корой есть ещё один слой – мантия. Раньше он считался твёрдым, но спустя миллионы лет развития планеты стал напоминать жидкость. Именно поэтому мантия может двигать тектонические плиты, напрямую влияющие на рельеф глубоководного шельфа, землетрясения и другие опасные процессы.

Тем более, мантийные потоки пока недостаточно изучены, и любая информация очень ценна для учёных.



