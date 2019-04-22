Учёные: Рак горла взаимосвязан с папилломавирусом человека

Британские специалисты обнаружили ещё один фактор, способствующий развитию опухолей в горле.

Группа учёных Оксфордского университета (Великобритания) занималась изучением рака горла и смогла обнаружить взаимосвязь между его появлением и наличием у больного человека папилломавируса. Для исследования они наблюдали за состоянием 1700 людей, обследовав их на наличие антител к одному из ключевых протеинов ВПЧ – E6. Как выяснилось, это соединение негативно влияет на ту часть иммунитета, которая отвечает за защиту и блокировку роста онкоклеток. Это означает, что вирус повышает риск развития рака горла. Об этом сообщило издание Дни24.

В результате исследования выяснилось, что 135 людей обнаружили рак горла. Один из команды исследователей Рут Трэвис рассказал, что за развитие онкологии отвечала инфекция ВПЧ-16. Эти данные в будущем могут помочь найти способы не только лечения, но и предупреждения этой разновидности рака.

Напомним, что в результате рака горла поражается гортань, связки, лимфоузлы. Считается самым распространённым видом онкологии – более 60% зарегистрированных случаев. В группе риска находятся люди после 40 лет, страдающие алкоголизмом или табачной зависимостью.

</p



