Злоупотребление алкоголем вызывает развитие более 200 заболеваний

Немецкие исследователи поведали, к чему приводит злоупотребление спиртным.

Ученые из Германии говорят, что последнее исследование подтвердило теорию о том, что пагубная привычка приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Выяснилось, что злоупотребление алкоголем вызывает развитие более 200 болезней. Также специалисты определили, что безопасной дозы спиртного не существует. Эксперты говорят, что даже испитое от 10 до 45 грамм алкоголя может увеличить риск развития рака толстой кишки на 16%. Если употреблять больше вышесказанной дозы, то риск увеличивается до 40%.

Специалисты объяснили, что при распаде алкоголя в печени появляется высокотоксичное промежуточное звено – ацетальдегид, повреждающий клетки органа и распространяет канцероген по всему телу. Данное вещество влияет даже на ДНК, что приводит к развитию онкологии. Если при употреблении спиртного человек еще и курит, то можно заработать рак горла. Женщина, которая употребляет вино, даже в мизерных количествах, может заработать злокачественную опухоль груди.