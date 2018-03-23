Ученые: Алкоголь и пицца приводят к ожирению

Ученые выяснили, что злоупотребление алкоголем, помимо общеизвестных побочных эффектов, приводит к ожирению.

Специалисты из Мичиганского университета под руководством профессора Джессики Крюгер опросили десятки студентов, чтобы определить влияние спиртного на аппетит. Выяснилось, что при приёме алкоголя, падает уровень сахара в крови и усиливается чувство голода. В связи с этим, многие подкрепляются солёными блюдами, в частности – пиццей. Из-за расхожего мнения, что жирная пища лучше помогает справиться с похмельем, многие предпочитают именно её. При этом, спиртные напитки приводят к обезвоживанию организма, а любители возлияний забывают, что нужно много пить именно безалкогольной жидкости.

Ученые напоминают о высокой калорийности алкоголя, и чрезмерные закуски, в сочетании с ним, приводят к лишнему весу и, в последствии, к ожирению. По данным статистики, избыточному весу подвержены 60% взрослых людей в США и 26% в Британии. К этому приводят, также, поздние застолья с выпивкой, столь популярные у студентов.