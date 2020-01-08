Учёные обнаружили во льдах Тибета около 28 новых вирусов

Потенциально опасные патогены ранее не были известны.

Недавно учёные обнаружили во льдах Тибета новые микроорганизмы, которые могут быть опасными для человека и живых существ в целом. Всего около 28 новых вирусов. Об этом сообщило издание «Актуальные новости» со ссылкой на зарубежный источник The Paper.

Для изучения международная команда учёных из России, Китая, Соединённых Штатов Америки и Италии взяли образцы горной породы, извлечённые с помощью процедуры бурения. Для анализа их брали ещё в 2015 году из ледяного пласта Гулия, расположенного на Тибетском нагорье.

Полученные образцы породы сначала очистили от грязи и верхнего слоя, а затем смогли выяснить, что внутри есть около 33 видов вирусов, 28 из которых обнаружены учёными впервые. Сейчас планете угрожает проблема глобального потепления, таяние ледников может высвободить многие из штаммов вирусов. Так может произойти заражение окружающей среды.

Стоит отметить, что вирусы в ледниках были обнаружены не впервые. Ранее, в 1999 году учёные нашли вирус мозаики томатов в леднике, который появился около 140 000 лет назад. Специалисты оценивают степень опасность данного наблюдения, потому что при повышении средней мировой температуры «спящие» вирусы могут войти в активную стадию.



