Учёные заставили мозг грызунов ощущать несуществующие запахи

Исследователи активировали в мозге мышей определённые нервные клетки.

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Недавно учёные заставили мозг мышей ощущать несуществующие запахи. Авторство исследования принадлежит нейробиологам из Медицинской школы им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете. Ведущим научным исследователем стал Дима Ринберг. Об этом сообщает издание «Популярная механика» со ссылкой на авторов исследования.

Благодаря опыту учёные смогли понять, как работает мозг, когда в него поступает информация их рецепторов обоняния. Специалисты стимулировали нервные клетки грызунов с помощью света, поэтому животные смогли чувствовать аромат сыра, которого на самом деле не было. Возможно, в будущем эти результаты можно будет задействовать в устройствах виртуальной реальности, но пока учёные не спешат с выводами.

Организаторы эксперимента поняли, что грызуны стали ощущать запах сыра по тому, как животные стали облизываться. Их коллега из Института биологических исследований Солка в Ла-Холье (Калифорния, США) Татьяна Шарпи не была участницей эксперимента, но уверена, что таким способом можно осуществлять не только передачу ложных запахов, но и зрительных или даже звуковых данных.



