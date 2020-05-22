В Финляндии разработали высокоточный и быстрый тест на COVID-19

Устройство за 2 минуты способно определить носителя инфекции по выдыхаемому воздуху.

Финский тест определяет COVID-19 за 2 минуты. Источник: pixabay.com

Компании Forum Virium Helsinki и Deep Sensing Algorithms из Финляндии совместно разработали новую методику диагностики коронавируса даже у бессимптомных носителей. Разработчики в своём пресс-релизе заявили, что этот тест может стать не только самым быстрым, но и самым дешёвым во всём мире. Его стоимость составляет всего €2, как пишет РБК.

Высокоточный тест на COVID-19 определяет носителей вируса с помощью наносенсоров, которые с помощью технологии искусственного интеллекта выявляют в выдыхаемом воздухе органические соединения, образующиеся в процессе обмена веществ. Эти соединения служат биомаркерами коронавирусной инфекции.

Как следует из пресс-релиза, для прохождения теста необходимо 2-4 раза дунуть в анализатор. Устройство обработает выдыхаемый воздух и сообщит, присутствует ли в организме вирус. Вся процедура проверки займёт 2 минуты.

В ближайшее время анализаторы проверят на добровольцах в Центре здоровья Laakso в Хельсинки, где устройство должно подтвердить свою эффективность. Но первые партии оборудования некоторые клиенты забронировали заранее. Ожидается, что уже к августу анализаторы будут готовы к тестированию людей.

Как отметил гендиректор Deep Sensing Algorithms Пекка Риссанена, новая методика диагностики позволит проводить тестирования большого количества людей в максимально короткие сроки. Так, например, для проверки всего населения Финляндии хватит 10 дней.

Также разработчики считают, что эти же устройства могут быть в перспективе использованы для экспресс-диагностики других заболеваний. Например, рака лёгких и кишечника.