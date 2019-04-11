Материнский инстинкт крыс способен помочь в борьбе с наркоманией

Связь между появлением потомства и отказом от наркотиков обнаружили опытным путём нейрофизиологи Массачусетского и Ратгерсовского университетов.

Материнский инстинкт крыс способен побороть зависимость от наркотиков. Источник: pxhere.com, pexels.com.

Рождение потомства оказывает влияние не только на гормональный фон матери, но и на работу её мозга, выяснили нейрофизиологи из США. Они обнаружили взаимосвязь между материнским инстинктом крыс и отказом от наркотиков, как сообщает «Популярная механика» со ссылкой на научный журнал eNeuro.

Способность материнского инстинкта влиять на устойчивость к употреблению психоактивных веществ обнаружили опытным путём Марианна Перейра и Джоан Моррелл из Массачусетского и Ратгерсовского университетов. Для своих наблюдений исследователи использовали беременных грызунов, которым вводили кокаин и препарат, блокирующий функцию разных зон префронтальной коры мозга.

Животных помещали в клетки с тремя комнатами: в одной размещалось гнездо с потомством, в другой — разные предметы, а в третьей — делали инъекции наркотиков. С возникновением зависимости крысы значительную часть времени находились именно в третьей комнате. Однако после родов грызуны в 40% случаев прекращали ходить в комнату за новой дозой и предпочитали оставаться с потомством.

Учёные выяснили, что после рождения детёнышей инфралимбическая кора крыс снизила активность той зоны мозга, что отвечает за принятие решение и эмоциональный контроль. Таким образом оказалось, что материнский инстинкт способен помочь побороть зависимость.

В дальнейшем авторы исследования намерены подробнее изучить механизм воздействия материнского инстинкта на мозг животных и человека. Это поможет в разработке новых и эффективных методик лечения наркомании, требующихся миллионам людей.

Так, согласно докладу ВОЗ за 2019 год, порядка 53 млн людей в мире употребляют наркотики. Но лечение пока получают только 1 из 7 человек, страдающих от зависимости.