Электробусу "Волгабас" предложили увеличить запас автономного хода

В Волгограде завершились испытания электробуса "Волгобас". Транспортное средство работало в областном центре в рамках опытной эксплуатации для выявления его особенностей, и уже сейчас ясно, что машина нуждается в увеличении запаса хода.

В "КП-Волгоград" сообщили, что электробус "Волгабас" испытывался в Волгограде в течение десяти дней. Это позволило специалистам и пассажирам дать оценку определенным качествам нового транспортного средства. Так, установлено, что машина имеет хороший плавный ход, и отличается "резвостью" в сравнении с троллейбусами. При этом специалисты МУП "Метроэлектротранс" отметили, что "Волгобасу" не помешает добавить запаса хода. Кроме того, эксперты предложили утеплить салон транспортного средства.

В нынешнем состоянии электробус "Волгобас" способен преодолеть расстояние в 200 километров при включенном климат-контроле и полной пассажирской нагрузке. В МУП "Метроэлектротранс" предлагают повысить запас хода машины хотя бы до 250 километров. Этого должно хватить для работы электробуса в двухсменном режиме водителей.

Увеличение емкости энергоносителей электробуса "Волгобас" сделает возможность установки на машину дополнительных отопителей, которые будут давать больше тепла как пассажирам, так и водителям. В ближайшее время транспортное средство должно пройти зимнюю обкатку.