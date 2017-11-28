Новое поколение Brilliance V5 1.5T предлагают со скидкой по системе трейд-ин

Китайский автопроизводитель Brilliance решил продлить специальные предложения на предыдущее поколение V5 до конца февраля 2018 года. Таким образом, покупатели смогут получить скидку по программе «BrillianceTrade-In», и минимальная цена авто составит 726 900 рублей.

Помимо этого покупатели кроссовера BrillianceV5 получат в подарок комплект зимних шин. С августа в России предлагают новое поколение кроссовера, которое оснастили турбомотором с АКПП на пять ступеней. В стране предлагают всего две комплектации V5: Sport и Deluxe.

Новую модель можно купить по специальному предложению в кредит при минимальной процентной ставке в 7,9%. С 25 декабря стартует новая программа «BrillianceTrade-In». Условия программы предполагают, что клиент отдает свое старое авто в качестве первого взноса, который составит 50 000 рублей.

В результате Brilliance V5 1.5T Sport обойдется покупателю в 999 000 рублей, а Deluxe будут предлагать за 1 049 999 рублей.