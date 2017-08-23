Скоростные трамваи в Липецке станут основой транспортной сети. По словам мэра Сергея Иванова, модернизация начнется в 2018 году.

Для реализации масштабного плана по преобразованию транспортной сети Липец сначала должен стать участником концессионного проекта субъекта федерации. Затем необходимо найти инвесторов. По предварительным подсчетам, весь проект обойдется в 8-9 миллиардов рублей. Из городского бюджета планируется привлечь минимум средств. Основная финансовая нагрузка ляжет на инвесторов.

Первоначальная задача – реконструкция уже имеющихся путей сообщения. В дальнейшем – создание новых трамвайных веток, которые свяжут центр с новыми микрорайонами.

Если все пройдет по плану, то уже в 2019 году пассажиры Липецка смогут воспользоваться услугами скоростных трамваев.