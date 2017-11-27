Необычный транспорт промчался по улицам Уссурийска

Необычный новогодний транспорт промчался по улицам Уссурийска. Сани Деда Мороза смастерили местные ученики 11 класса школы №14.

Из обычного автомобильного прицепа ребята самостоятельно соорудили волшебные сани. На это у них ушло две недели. Они выпиливали деревянные конструкции и обшивали ими прицеп. Затем раскрасили и украсили гирляндами и мишурой.

Когда транспорт был готов, они проехали по улицам Уссурийска, поздравляя горожан с наступающим праздником. И это несмотря на то, что в городе сейчас -27 градусов. Школьники нарядились в праздничные костюмы. Среди прочих присутствовал Дед Мороз и Снегурочка.

Заехали ребята и в родную школу. Там они всех учеников и учителей поздравили с Новым годом и организовали танцевальный флэшмоб.

Горожане оценили старания школьников и выразили желание прокатиться на необычном транспорте. По этой причине волшебные сани еще не раз можно будет увидеть на улицах Уссурийска.