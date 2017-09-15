27 декабря в Новосибирске появилась «умная остановка». Ее установили около мэрии и здания филармонии (остановка «Дом Ленина»).

Проект был презентован еще в апреле компанией «Городские инновации Спб». В середине октября приступили к установке. Сегодня павильон полностью готов к эксплуатации.

«Умная остановка» оснащена следующими функциями: панель движения транспорта (в режиме реального времени можно узнать расписание автобусов, прибывающих на данную остановку), кнопка 112, бесплатная сеть Wi-Fi (доступно в радиусе 30 метров) и зарядку телефона.

Остановка оборудована камерами видеонаблюдения и антивандальной защитой. Все механизмы и материалы были подобраны и разработаны с учетом сибирского климата.

Состоялось и торжественное открытие объекта, на котором присутствовал мэр города.

Если жители Новосибирска оценят удобство и комфорт подобного нововведения, то в скором будущем «умные остановки» появятся и на других улицах города.