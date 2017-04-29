В Китае появились первые в мире автобусные остановки, напечатанные на 3D принтере. Технологии такой печати находят все большее применение в реальной жизни.

Китайские специалисты разработали проект экономичных и экологичных автобусных остановок. Сооружение в дину составляет 5,1 метров. Ширина - 1,5 метра. Высота конструкции достигает 2,7 метров. Одна такая остановка способна вместить в себя немного более десяти человек.

16 первых во всем мире автобусных остановок установили в районе городского подчинения Цзиньшань. Ранее пассажирам приходилось ожидать общественный транспорт под открытым небом.

Первая подобная автобусная остановка, напечатанная на 3D принтере, была создана всего за одну ночь сотрудниками шанхайского завода. Более того, такие конструкции экологически чистые. Они состоят из строительных отходов с примесями бетона.