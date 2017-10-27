Представлен ТОП-5 достижений автопрома и авторынка России в 2017 году

Уходящий год выдался достаточно насыщенным для автопрома и авторынка России. Эксперты портала VladTime представили ТОП-5 самых ярких моментов 2017 года, рассказывающих о новых отечественных моделях и росте продаж транспорта в стране. Первое место в ТОП-5 досталось новым моделям LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

Первая является универсалом, а вторая выступает в роли ее кросс-версии. Обе машины вышли на новый уровень качества отечественного автопрома, получили хороший экстерьер, приемлемые ценники и агрегаты объемом 1,6 и 1,8 литра тягой 106 и 122 л.с. соответственно.

Вторую позицию в ТОП-5 занял новый коммерческий автомобиль УАЗ "Профи". Машина имеет современное оснащение, делающее ее более комфортной, а также грузоподъемность в 1,5 тонны. Для новинки предусмотрен 2,7-литровый 149-сильный агрегат. С государственными льготами стоимость автомобиля составляет от 649 000 рублей.

Третьим в ТОП-5 оказался сам авторынок России, который в нынешнем году показал положительный тренд продаж как новых, так и подержанных автомобилей. За январь-ноябрь граждане приобрели 1 430 000 новых машин, что на 12% больше в годовом сравнении.

Четвертое место досталось производству автомобилей зарубежных марок в России, которое явно увеличило объемы. К примеру, петербуржские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в нынешнем году нарастили выпуск машин на 23% с результатом в 315 700 собранных единиц.

Последним в ТОП-5 оказался новый российский вездеход "Русак-3918". Выпускается он ГК "КОМ" в Набережных Челнах. Гусеничная машина управляется рулем, а не рычагами, а ее движущей силой является агрегат тягой 98 л.с.