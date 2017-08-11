В Костромской области женщина случайно приласкала бешеного зверя

Жительница деревни Воркуновка в Костромской области случайно приласкала бешеного зверя.

Женщина вечером увидела во дворе собственного дома щенка возле собачьей миски. Она решила приласкать заблудившееся животное. Взяла щенка на руки, чтобы занести в дом. Но зверь неожиданно укусил добрую помощницу.

Как выяснилось позже, покусавший женщину зверь оказался енотовидной собакой. К тому же она страдала от бешенства. Это и стало причиной агрессивного поведения. Зверя пришлось убить. А женщине предстоит пройти курс лечения.

Специалисты обходят подворья в деревне Костромской области, чтобы выявить и предотвратить случаи бешенства среди домашних животных. Региональное управление ветеринарии напоминает всем о важности прививок. Так как случай бешенства может оказаться не единичным. Поэтому необходимо прививать домашних питомцев. А также о том, что не стоит прикармливать диких животных и ни в коем случае не брать их на руки. Если же будет замечено странное поведение питомцев, то незамедлительно сообщать об этом ветеринарам.