Из Ярославля в Биробиджан за 237 тысяч рублей на такси

В такси «Максим» поступил заказа на перевозку пассажиров из Ярославля в Биробиджан. Поездка оценена в 237 тысяч рублей.

Жители Ярославля поразили своим новогодним капризом. Необычный заказ поступил в службу по перевозке людей 1 января. Клиенты из Ярославля планировали добраться на такси до Биробиджана. Расстояние между указанными населенными пунктами составляет 7982 км. Автоматика произвела подсчет и рассчитала стоимость поездки. Она составила 237 тысяч рублей.

В пожеланиях клиенты отметили, что подойдет любой транспорт, кроме отечественной «Лады».

По данным «ЯрНьюс», такси стартовало 1 января в 21.00. Если намерение добраться до Биробиджана не пропадет, то на дорогу потребуется 4 дня и 2 часа (по данным навигатора).