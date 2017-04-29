В новогодние праздники жители Мурманска получают странные письма от мемориальной компании.

Скандально известная для жителей Мурманска «Военно-мемориальная компания» не перестает удивлять. Многие жители в канун нового года и по сей день получают конверты с новогодней символикой. Одна из жительниц города рассказала, что сначала подумала о том, что ее кто хочет поздравить. Однако, прочитав адрес отправителя и графу получателя, была неприятно шокирована. На праздничном конверте значилось: «родственникам и ФИО моей умершей два года назад мамы».

Женщина была расстроена. Неприятные воспоминания минувших лет снова напомнили о себе. Праздник был испорчен.

Получателей данных писем не поздравляли с Новым годом. В них содержалась лишь информация о скидках и акциях компании. А также предлагалось установить памятник на могилах родственников.

Скандал уже не первый раз возникает вокруг мемориальной компании. В мае 2013 года от лица организации были поздравлены ветераны войны. Также им напомнили, что они могут воспользоваться услугами компании.

В Мурманске возмущены странными письмами от мемориальной компании. Жители не понимают, откуда они взяли адреса всех родственников, обращавшихся за услугами компании.