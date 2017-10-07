В Новосибирске открылось первое пёсокафе Dog House

В эту среду, 10 января, произошло открытие первого в Новосибирске пёсокафе под названием Dog House. Оно расположилось в центре города по адресу ул. Советская, 8, на цокольном этаже.

Организация работает в формате таймкафе, то есть оплачивается время пребывания в нём (также, как и в котокафе, открывшемся в городе ранее). Первый час стоит 200 рублей, далее каждая минута по 2 рубля.

Целью данного заведения является поиск хозяев для бездомных собак. После посещения кафе можно пройти собеседование, оформить документы и забрать питомца себе домой. Также в пёсокафе можно сдать книги в хорошем состоянии, деньги от продажи которых владельцы перечислят в благотворительный фонд «Варежка».

Ранее мы узнали о предстоящем открытии из ноябрьской новости о размещении на сайте по поиску работы вакансии «друг для собак». Необычным стало, например, то, что требования к кандидату были следующими: во-первых, «любить собак», а во-вторых, «очень любить собак».

Пёсокафе открыто для посетителей с 12:00 до 21:00.