Студенты из Китая искупались в Якутии при -68 °С. На Полюсе холода молодые люди решили испытать себя.

На северо-востоке республики Саха-Якутия недалеко от поселения Оймякон пять студентов из Китая искупались в незамерзающем ручье. Термометр показывал -68 °С. Это не остановило молодых людей. Они разделись до нижнего белья, и зашли в ручей. Там они искупались, превозмогая холод.

Незамерзающий при самых сильных морозах ручей является местной достопримечательностью. Жители близлежащих районов верят в его сверхъестественную природу и мощь.

После купания студенты за медпомощью не обращались. Свой подвиг они засняли на видео и опубликовали в Сети.