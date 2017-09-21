В Бразилии врач реанимировал дрозда с помощью искусственного дыхания

В Бразилии врач Айртон Аурино Фернанде реанимировал дрозда с помощью искусственного дыхания. Уже почти 40 лет мужчина лечит людей. С пернатым пациентом он столкнулся впервые.

Доктор Фернанде направлялся в одну сельскую лечебницу. По пути автомобиль сломался. Медперсонал направился пешком до населенного пункта. Там медики зашли в кафе, чтобы отдохнуть. Тут и произошел инцидент.

В стекло заведения врезалась птица. Это оказался рыжебрюхий дрозд. Врач осмотрел пернатое и констатировал смерть. Однако на этом не остановился. Фернанде стал делать искусственное дыхание рот в рот. Так же он массировал область грудной клетки. 10 минут неравнодушный доктор пытался реанимировать дрозда. Собравшиеся вокруг люди уже потеряли надежду. Но усилия бразильского врача оказались не напрасны. Дрозд ожил. А врачу принялись все аплодировать.

Спасенную птицу посадили под растущий рядом куст. Она немного посидела, приходя в себя, и улетела.