Сельские женщины начинают вести половую жизнь раньше, чем городские. Такой факт выявили американские ученые.

Исследования ученых оказали интересные результаты. Первый половой акт до 16 лет имел место быть у 51% сельчанок, и 41% у горожанок.

Статистика значительно разнится, если повысить возраст до 18 лет. К этому моменту первые интимные отношения имеет 80% сельских жительниц. Это против 69% среди городских представительниц.

Специалисты рассчитали средний возраст, когда женщины в сельских местностях вступают в половые отношения. Он составил 16,6 лет. Женщины, проживающие в городах, в среднем начинают сексуальную жизнь с 17,4 лет.

Однако ученые обращают внимание, что исследование проводилось лишь на территории США.

Кроме этого, отличаются и методы контрацепции. Сельские женщины отдают предпочтение более надежной защите – внутриматочным устройствам (41%). В то время, как городские женщины прибегают к этому методу только в 30%.