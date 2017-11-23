ГИБДД попросили изменить правила проверки тюнингованных автомобилей

Новые правила проверки тюнингованных автомобилей, подготовленные ГИБДД, предлагают изменить. Ведомство указывает на то, что нововведение должно упростить жизнь автомобилистам, желающим легализовать доработки машин, такие как установка ГБО, нестандартных элементов кузова и так далее. По сути, ГИБДД разрабатывает постановление и регламент, которые включат данные процедуры в перечень госуслуг.

Идея ГИБДД не была принята бизнесом и чиновниками. Так, в Минэкономики считают, что в проекте Госавтоинспекции есть множество «избыточных административных и иных ограничений и обязанностей, а также необоснованных расходов». Вывод представителей Минэкономики основан на результатах опроса, в котором принял участие ряд специалистов, в том числе из Ассоциации автомобильных инженеров, ГУП «Мосгортранс» и так далее. По словам экспертов, оценкой транспорта с доработками должны заниматься компетентные лаборатории, а не ГИБДД, как предлагает само ведомство.

По словам представителей ГИБДД, если предлагаемое ими нововведение вступит в силу, гражданин, тюнинговавший свой автомобиль, должен будет после этого прийти в ведомство всего один раз. При себе ему нужно будет иметь сертификат на компонент и заявление-декларацию об установке его в автосервисе. По итогам нескольких проверок водитель получит документ о соответствии машины с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. На основе этого свидетельства вносятся изменения в ПТС и выдается новое СТС.