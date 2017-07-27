В аэропорту Канады встревоженных пассажиров успокаивают коты. Руководство аэропорта наняло на службу двух четвероногих.

Теперь в аэропорту канадского города Калгари пассажиры испытывающие стресс могут успокоиться, прибегнув к помощи котов.

Волонтеры из организации Pet Access League Society ежедневно доставляют в здание аэропорта двух котов. Животных подбирали специально для работы с нервничающими людьми. Причины на то могут быть разные: боязнь высоты, стресс перед долгим перелетом или волнение из-за задержки рейса.

Поэтому поступившие на службу коты имеют мягкий нрав и очень общительны. Они облачены в специальные красно-синие костюмы, на которых виднеется надпись «Pet me» («Приласкай меня»). Каждый желающий может приласкать кота и успокоиться перед предстоящим перелетом.

Четвероногие разгуливают по зданию аэропорта под надзором волонтеров.