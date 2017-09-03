Новосибирец продает шахматы за 2,8 миллиона рублей. На эти деньги в городе можно приобрести двухкомнатную квартиру.

Недавно на просторах Сети появилось объявление о продаже в Новосибирске шахмат за несколько миллионов рублей. Такая цена товара продиктована их уникальностью.

Продавец заявляет, что все фигурки сделаны из бивня мамонта. Их высота варьируется от 6,5 до 12 см. Клетки доски выполнены из стабилизированного зуба мамонта, а также из дерева ореха. Игровая поверхность составляет 49 на 49 см. Общий вес изделия превышает 20 кг.

Новосибирец утверждает, что он мастер в своем деле. За плечами у него опыт художника в 30 лет.

В добавок к уникальному приобретению автор объявления обещает пожизненную гарантию. Однако она не будет распространяться на механические повреждения.

По словам продавца изделия, торг в данном случае абсолютно неуместен. Стоимость за уникальные шахматы ручной работы в единственном экземпляре, уверяет он, и без того занижена.