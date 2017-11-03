Британец почти довел до самоубийства жену, притворившись ее бывшим. Мужчину приговорили к 3,6 годам тюремного заключения.

43-летний Пол Плейл решил укрепить семейный союз с помощью запугивания своей жены Аманды. Он зарегистрировался в социальной сети под именем первой школьной любви своей супруги. После этого стал регулярно писать женщине о том, что следит за ней. Он детально описывал распорядок дня Аманды, что приводило ее в ужас. Переписка продолжалась с 2015 по 2017 гг.

Дома же Пол Плейл был заботливым мужем и пытался сделать жизнь супруги приятной и комфортной.

Однако настойчивые сообщения от бывшего возлюбленного не давали Аманде покоя. Мужчина отмечал и комментировал покупки женщины, а также знал о ней абсолютно все. Это навело британку на мысли о суициде. Она стала страдать от панических атак и боялась выходить на улицу.

Мужчину вычислили по снимку, который он однажды прислал. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, что это был собственный муж Аманды. К тому же некоторые письма были отправлены из дома, в котором проживала семья.

Британка утверждает, что поводов для ревности на протяжении всей семейной жизни она не давала. И теперь ей сложно доверять не только посторонним людям, но и членам собственной семьи.