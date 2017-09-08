В Петербурге пройдет выставка «Мир автомобиля»

11 апреля в Петербургском СКК откроется международная выставка «Мир автомобиля», которая будет работать до 15 апреля включительно. Мероприятие состоится в 27-й раз.

На выставке «Мир автомобиля» в Петербурге посетители смогут увидеть не только машины, а и современные гаджеты, технологии и так далее. Также зрителям откроются выгодные предложения от авторитетных брендов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут различные шоу, тест-драйвы, мастер классы, розыгрыш одного авто, ценных призов, а также выступления известных исполнителей.

Официально известно, что в выставке «Мир автомобилей» в Петербурге примут участие дилеры брендов и компании Mercedes-Benz, Maybach, Smart, Hyundai, KIA, Renault, Nissan, Jaguar, Land Rover, Volkswagen и так далее. Отечественные машиностроители покажут на мероприятии «Трицикл», представляющий собой рабочую платформу грузоподъемностью до 1 000 кг.

На выставке также будут показаны электрокары Tesla Model X, Tesla Model S, Renault TWIZY, Renault Kongoo, Bravo EGO. На их стендах можно будет получить информацию о будущем «зеленого» транспорта в России, познакомиться с компактным бимодальным автомобилем, не требующим водительских прав.