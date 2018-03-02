Назван ТОП-3 лучших автомобилей для водителей-новичков

Водителям, недавно получившим права, зачастую сложно определиться, когда дело доходит до покупки нового автомобиля. Эксперты назвали три модели, которые прекрасно подходят начинающим автомобилистам.

Молодым водителям рекомендуется остановить выбор на бюджетной машине, поскольку существует большой риск повредить авто из-за неопытности. Кроме того, лучше приобрести модель с автоматической коробкой передач, чтобы меньше отвлекаться от дороги на переключение рычага.

Так, хорошим выбором станет седан Ravon R4, под капотом которого скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель. Данная «четырёхдверка» оснащается АКПП и доступна по цене от 599 000 рублей.

Тем, кого не пугают трудности управления «механикой», можно приобрести бюджетный внедорожник LADA 4X4. За трёхдверную версию с 1,7-литровым агрегатом в дилерских центрах просят 413 910 рублей, однако не следует забывать о немалом расходе топлива этой машины. По городу он достигает 12,1 л на каждые 100 км пути.

Авто для новичков должно быть достаточно мощным, чтобы безопасно совершать обгоны и двигаться, не отставая от трафика. Оптимальным показателем является около 150 лошадиных сил. Данному критерию соответствует седан KIA Cerato, оборудованный 2,0-литровым мотором MPI с отдачей в 150 л. с. Такой автомобиль обойдётся минимум в 1 099 900 рублей, однако версия со 130-сильным MPI доступна за 974 000 рублей.