Назван ТОП-8 майских новинок авторынка России

Рейтинг представлен агентством «АВТОСТАТ». Аналитики включили в ТОП-8 как появившиеся в мае в России машины, так и те, которым предстоит пополнить авторынок страны в нынешнем месяце.

Первым в ТОП-8 стал кроссовер Hawtai Laville. Машина будет предлагаться в России по цене от 949 800 рублей. Она оснащается 1,5-литровой 145-сильной установкой, а полный привод для нее доступен опционально.

Вторую позицию рейтинга занял Mercedes-Benz CLS. Стоимость купеобразного седана составит от 4 950 000 рублей.

Третью строчку ТОП-8 занял седан Subaru Legacy. Автомобиль преобразился как снаружи, так и в салоне.

На четвертом месте расположился кроссовер удлиненный Lexus RX. За счет увеличенной колесной базы автомобиль получил семь посадочных мест.

Замыкает пятерку ТОП-8 кроссовер Jaguar E-PACE. Автомобиль получил 150-сильный агрегат объемом 2.0 л. Также в рейтинг вошли Toyota Camry, Cadillac СТ6 и Rolls-Royce Phantom.