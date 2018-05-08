За счет столичного бюджета оплачивается порядка 76% школьных кружков

В настоящее время столичный бюджет оплачивает порядка 76% школьных кружков. Родители платят только за оставшиеся 24%. Такую информацию со ссылкой на руководителя московского Депобразования Исаака Калины сообщила «Российская газета».

Как отметил Исаак Иосифович, есть основания говорить о том, что платежеспособный спрос московских родителей на развивающие услуги намного превышает предложение государственной школы. В настоящее время такие родители готовы платить более внушительные суммы частникам за кружки, мастер-классы и т. д. Министр подчеркнул, что сейчас столичные школы располагаются впечатляющей материальной базой и необходимым оборудованием для развития способностей детишек.

В своем интервью Исаак Калина также рассказал, что в Москве активно развивается предпрофессиональное образование. В связи с этим в местных школах были открыты медицинские, кадетские, инженерные и прочие классы.