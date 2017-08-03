Фестиваль воздушных шаров в Старой Руссе перенесен из-за ветра

Полеты воздушных шаров в Старой Руссе пришлось отложить из-за капризов погоды. Теперь воздухоплаватели соберутся в Новгородской области в конце июня.

Фестиваль воздухоплавания имени Михаила Поморцева должен был проводиться в Старой Руссе в шестой раз. В рамках празднества запланировали множество мероприятий: подъемы на привязных шарах, полеты свободных аэростатов, а для детей – фестиваль воздушных змеев. Вечером гостям планировали показать шоу ночного свечения аэростатов. Кроме того, организаторы обещали гостям фестиваль водных фонариков световое шоу. Всего в фестивале должны были участвовать 10 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Псковской, Саратовской и других областей.

Однако в планы людей вмешалась природа. Гидрометцентр предупредил о сильном ветре с порывами до 12 метров в секунду. Поэтому центр разрешения полетов запретил проводить мероприятия фестиваля – при таких метеоусловиях летать на воздушных шарах попросту опасно.

Но праздник все же состоится – организаторы решили перенести его на 28 – 30 июня, причем все ранее запланированные акции дополнят еще и зрелищной гонкой пилотов шаров «Key-Grab».

Сегодня состоится лишь одна часть запланированных мероприятий – фестиваль водных фонариков. На реке Полисть все желающие смогут запустить фонари – лотосы и кубы. Поскольку реку перекроют специальными бонами, в результате у места запуска должна получиться целая запруда ярких фонариков, исполняющих желания.