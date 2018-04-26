Компания «РЕСПЕКТ» будет принимать участие в ежегодном Форуме РБК по недвижимости

Страховая компания «РЕСПЕКТ» заинтересована в появлении в РФ новых законодательных механизмов. Они должны поспособствовать участию в достройке проблемных строительных объектов, которые были взяты на страхование.

Сейчас у отечественных СК нет права направлять в проблемные девелоперские проекты средства, которые были получены ими от внесения страховых взносов. Если бы это стало возможным на законодательном уровне, то можно было бы рассчитывать на снижение уровня социальной напряженности. Еще один плюс — основания рассчитывать на повышение эффективности использования полученных компаниями ресурсов на рынке долевого строительства.

Об этом и многом другом представители СК «РЕСПЕКТ» намерены поговорить в рамках своего участия в III Ежегодном Форуме РБК «Недвижимость в России». Он должен стать важнейшей площадкой для обсуждения игроками и экспертами рынка отраслевой проблематики и долгосрочных стратегий развития.