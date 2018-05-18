Страховая компания «РЕСПЕКТ» ответила на распространение в СМИ ложной информации о своей деятельности

К сожалению, достигнутое Страховой компанией «РЕСПЕКТ» лидерство на рынке страхования ответственности застройщиков по итогам 2017 года стало побудительным фактором к проявлениям недобросовестной конкуренции и попыткам опорочить деловую репутацию компании.

Сотрудники СК «РЕСПЕКТ» всегда готовы прислушиваться к конструктивной критике, побуждающей только к улучшению качества предоставляемых компанией услуг. Однако опубликованные материалы не имеют под собой реальной почвы, налицо приемы «черного пиара» и персональные нападки на компанию, принципиально ставящую во главу своей деятельности добросовестное выполнение взятых на себя обязательств перед дольщиками.

Размещенная информация, построенная на голословных обвинениях и не имеющая ничего общего с действительностью, носит исключительно заказной характер и является попыткой манипуляции общественным мнением. За все это время ни одно издание не обратилось в пресс-центр СК «РЕСПЕКТ» за прояснением позиции компании и получением комментариев.