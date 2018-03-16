Представлен ТОП-10 проблемных кроссоверов

Мировой рынок меняет тренды и одним из них является постоянно растущий спрос на кроссоверы. Эксперты решили в новом ТОП-10 рассказать от тех SUV, которые доставляют владельцам массу проблем.

Первым в ТОП-10 оказался кроссовер Mazda CX-9 первой генерации. Владельцы жалуются на его шумность, проблемный кузов и ненадежную электронику.

Вторым в десятке оказался Jeep Cherokee KL 2014 года. Грозный вид машины привлек многих покупателей, но они были разочарованы деталями низкого качества и проблемной КПП автомобиля.

Третье место в ТОП-10 досталось Audi Q7 2005 года. От немцев ждали качества, вместо чего автомобиль вышел с плохими тормозами, кузовом и проблемными опциями.

Четвертую строчку рейтинга занимает Dodge Durango третьей генерации. Машина может похвастаться надежными моторами, но репутация у нее испорчена ее сбоящей электроникой.

Аутсайдером первой пятерки стал Jeep Wrangler 2014 года. В бездорожье автомобиль отлично справляется со своими задачами, но на трассе он сильно шумит. Во вторую пятерку ТОП-10 вошли Nissan Pathfinder R52, Infiniti QX60 2012 года, Jeep Grand Cherokee четвертой генерации, Fiat 500L 2012 года и Audi Q5. По рейтингу можно увидеть, что «премиальность» автомобиля не всегда гарантирует его качество.